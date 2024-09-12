Приготовление бисквита на самом деле несложный процесс, если знать несколько секретов, которыми поделилась победительница шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик.

У себя в Instagram победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить идеальный бисквит, чтобы он был вкусным, пышным и не опадал.

Победительница "Мастер Шеф" отметила, что секрет приготовления идеального классического бисквита – это правильная пропорция:

1 яйцо – 30 грамм сахара – 30 грамм муки

Количество ингредиентов можно увеличивать в разы, главное придерживаться этой пропорции. Победительница "Мастер Шеф" Алина Бурик показала процесс приготовления бисквита на 15 яиц, то есть с добавлением 450 г муки и 450 г сахара.

Сначала разделяем белки и желтки. К желткам добавляем половину сахара и взбиваем миксером до максимальной пишности и густоты.

Отдельно начинаем взбивать белки до мягкой пены. После этого всыпаем вторую половину сахара и взбиваем до густоты.

В желтковую массу звезда "Мастер Шеф" добавляет половину взбитых белков и осторожно вмешивает их движениями снизу вверх. Затем добавляем просеянную муку и лопаткой осторожно вымешиваем тесто до однородности. В конце добавляем вторую половину белков и снова вымешиваем до однородности.

Выпекать бисквит "Мастер Шеф" Алина Бурик советует в форме, застеленной пергаментом, сначала примерно 20 минут в разогретой до 160 градусов духовке, а затем увеличиваем температуру до 170 градусов и выпекаем еще 30 минут. Время выпекания может изменяться в зависимости от количества яиц и духовки.

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