Даже если вы не любите тыкву, эти панкейки вам все равно понравятся, они быстрые в приготовлении, невероятно вкусные, пышные и нежные.

В этот раз на своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкусные, нежные и ароматные тыквенные панкейки.

На весь процесс приготовления у вас уйдет до 20 минут, потому это идеальный вариант для быстрого завтрака. Для приготовления тыквенных панкейков нам понадобится:

молоко – 130 г

яйцо – 1 шт.

тыквенное пюре – 150 г

мука – 130 г

сахар – 1,5 ст.л. (регулируйте по вкусу)

соль - щепотка

ванильный сахар ~ 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло ~ 30 г

Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву просто чистим, нарезаем на произвольные куски и запекаем в разогретой до 180-190 градусов духовке до мягкости, а затем перебиваем ее блендером до состояния пюре.

Для теста на панкейки сначала смешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Затем добавляем тыквенное пюре и хорошо перемешиваем. После этого добавляем просеянную муку, разрыхлитель, теплое молоко и перемешиваем до однородности.

Жарим тыквенные панкейки на сухой антипригарной сковороде. На один панкейк наливаем примерно пол половника теста. Переворачиваем панкейк, когда на его поверхности появится много пузырьков, и жарим еще 2-3 минуты с другой стороны.

Этого количества ингредиентов хватит на 6-7 панкейков. Подавать их лучше всего или со сгущенкой, или с любимым вареньем.

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