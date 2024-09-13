У себя в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить вяленые помидоры.
"Это настоящий кулинарный must-have для каждой хозяйки. Их можно добавлять в салаты, пасты, пиццу и разнообразные закуски. А еще они богаты антиоксидантами, витаминами А и С и способствуют нормальной работе сердца", - советует звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить вяленые помидоры, нам понадобятся:
- помидоры ("Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует использовать коктейльные или сливки) – 500 г
- чеснок – 3-4 зуб.
- сушеный орегано – 2 ч.л.
- соль – по вкусу
- растительное масло
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко моет помидоры, просушивает их и разрезает пополам.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем половинки помидоров срезами вверх, подсаливаем их и посыпаем сушеным орегано.
Отправляем противень с помидорами в духовку, разогретую до 90-100 градусов, с приоткрытой дверцей и сушим томаты в течение 4-6 часов. Проверяем, чтобы помидоры оставались гибкими и не были пересушенными.
После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко достает противень, прижимает помидоры с помощью лопатки или дном стакана и ставит в духовку еще на два часа при температуре 140 градусов.
Вяленые помидоры выкладываем в стерилизованные банки, добавляем измельченный чеснок, еще немного сушеного орегано и заливаем растительным маслом. Хранить вяленые помидоры нужно в холодильнике.
Последние новости Украины:
Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.
Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.
Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.