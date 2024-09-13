Вяленые томаты – это идеальное дополнение к разнообразным закускам, пицце, салатам, пасте, и звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом их приготовления.

У себя в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить вяленые помидоры.

"Это настоящий кулинарный must-have для каждой хозяйки. Их можно добавлять в салаты, пасты, пиццу и разнообразные закуски. А еще они богаты антиоксидантами, витаминами А и С и способствуют нормальной работе сердца", - советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить вяленые помидоры, нам понадобятся:

помидоры ("Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует использовать коктейльные или сливки) – 500 г

чеснок – 3-4 зуб.

сушеный орегано – 2 ч.л.

соль – по вкусу

растительное масло

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко моет помидоры, просушивает их и разрезает пополам.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем половинки помидоров срезами вверх, подсаливаем их и посыпаем сушеным орегано.

Отправляем противень с помидорами в духовку, разогретую до 90-100 градусов, с приоткрытой дверцей и сушим томаты в течение 4-6 часов. Проверяем, чтобы помидоры оставались гибкими и не были пересушенными.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко достает противень, прижимает помидоры с помощью лопатки или дном стакана и ставит в духовку еще на два часа при температуре 140 градусов.

Вяленые помидоры выкладываем в стерилизованные банки, добавляем измельченный чеснок, еще немного сушеного орегано и заливаем растительным маслом. Хранить вяленые помидоры нужно в холодильнике.

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