Экс-судья главного кулинарного шоу страны предлагает приготовить маринованные кабачки на зиму, чтобы наслаждаться их отличным вкусом в холодный сезон.

Шеф-повар Татьяна Литвинова уверяет, что рецепт очень простой, ведь не нуждается даже в стерилизации. Кульнарный эксперт подчеркивает, что главное — соблюдать пропорции и не изменять количество ингредиентов в рассоле.

Чтобы приготовить маринованные кабачки на зиму вам понадобится:

Кабачки - 1,8-2 кг (желательно маленькие, чтобы семена были небольшие)

Укроп – 1-2 веточки на банке

Лавровый лист - 1 письмо на банке

Острый перец – 1 кружочек на банке (по вкусу)

Смесь перцев горошком – 5 зерен на банке.

Чеснок - 2 зубчика на банке

Вода - 1,5 литра

Соль - 70 г

Сахар - 190 г

Уксус (9%) — 125 мл.

Нарежьте кабачки кружочками, желательно использовать маленькие овощи, чтобы семена не были слишком крупными. Очистите от плодоножек и тщательно промойте.

На дно чистых литровых банок положите по 1-2 веточки укропа, лавровый лист, кружочек острого перца, 5 зерен перца горошком и 2 зубчика чеснока.

Плотно выложите кабачки в банки, утрамбовывая их так, чтобы максимально заполнить пространство. Кабачки чуть-чуть оседают после добавления кипятка, поэтому нужно заполнять банки полностью.

Залейте кабачки кипяченой водой, накройте банки крышками и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и повторите процедуру вторично.

В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды из 70 г соли и 190 г сахара. Добавьте 125 мл уксуса и доведите до кипения.

Залейте банки горячим рассолом до самого верха, закройте стерилизованными крышками и переверните банки вверх дном. Укутайте их теплым полотенцем и оставьте до полного охлаждения.

Через неделю можно пробовать ваши маринованные кабачки на зиму. Этот рецепт идеально подходит для приготовления крупных партий, ведь закуски из кабачков разлетаются как горячие пирожки!

Татьяна Литвинова уверена, что этот рецепт станет вашим любимым вариантом заготовки на зиму, ведь маринованные кабачки всегда добавляют вкус и аромат к любой трапезе.

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