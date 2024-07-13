Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что сейчас энергии меняются быстро, и если раньше Оракул Шри Матрика прогнозировал вступление Украины в НАТО через 6 лет, то сейчас на этом пути нас ждут другие преграды.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Обстановка в мире накаляется, и сейчас уже сорваны маски абсолютно со всех. Сейчас абсолютно понятно, кто на чьей стороне и кто какую игру ведет. И мы можем попробовать обратиться опять к Оракулу и выяснить, будет ли Украина принята в НАТО, на каком этапе, когда это произойдет.

Дело в том, что действительно энергии меняются, и скорости ускоряются, и все события убыстряются до такой степени, что люди просто не успевают охватить их вниманием, не успевают это все даже пережить. Потому что цепочка событий очень плотная. И в связи с этим ускорением очень многое меняется.

Вспомним, что в прошлые разы говорил нам расклад. О том, что Украина будет принята в НАТО, но это не будет скоро, на это может уйти не менее 6 лет. Поменялось ли что-то с того периода, когда я делала последний расклад на эту тему? Давайте обратимся к Оракулу Шри Матрика, это индийский Оракул фонем санскрита.

Выпадает карта Шекнанди в перевернутой позиции. На вопрос, будет ли Украина принята в НАТО, выпадает карта, которая говорит об обмане. И я думаю, что сейчас существует некая приманка, некий обман, какая-то афера. То есть для того, чтобы Украину, возможно, заманить в какую-то неприятную ситуацию. То есть Украина на пути к НАТО столкнется с очень сильным обманом, и этот обман не позволит реализоваться тому, что планирует Украина.

Как сообщала Politeka, Сейраш заявила, что российский удар по «Охматдету» сдвинет с мертвой точки определенные проблемы.

Также Politeka писала о том, что Атаманова заявила, что россияне боятся теперь ответа украинцев за «Охматдет».