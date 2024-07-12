Вкусную, ароматную и сочную пиццу можно приготовить быстро, просто и без духового шкафа – как это сделать рассказала и показала актриса и телеведущая Ольга Сумская.

Быструю пиццу на сковороде можно приготовить для всей семьи – в восторге будут и взрослые и дети, пишет Politeka.net.

И для этого можно использоваться рецептом, которым поделилась Ольга Сумская. Пиццу по такому рецепту не нужно будет выпекать в духовке.

Итак, для приготовления быстрой пиццы понадобятся следующие ингредиенты: мука – 400 г, растительное масло – 30 мл, разрыхлитель для теста – 10 г, вода – 100-120 мл, соль, а также томатный соус, твердый сыр – 150 г, прованские травы, помидоры, болгарский перец, шампиньоны, ветчина и маслины.

«Начну с того, что просею нашу муку», – рассказала Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Швидка піца на сковороді.

Таким образом тесто получится однородным, без комочков, более нежным.

«Это количество муки рассчитано на две пиццы», - отметила Сумская, добавляя в муку разрыхлитель для теста и соль.

Ольга Сумская также добавила в муку 30 мл растительного масла и воду. Тесто хорошо перемешиваем ложкой и начинаем переминать руками, чтобы оно было однородным и пышным.

Кусок теста Ольга Сумская поделила пополам и тоненько раскачала по размеру сковороды.

"Я обожаю, когда много начинки и толщина теста 1-2 мм", - призналась Ольга Сумская.

Для того, чтобы лепешка для пиццы была ровной и красивой, актриса воспользовалась ножом и миской.

Сковороду немного смазываем маслом и выкладываем тесто. Тесто смазываем томатным соусом, посыпаем сыром, потертым на крупной терке. На сыр выкладываем порезанные шампиньоны. Также добавляем помидоры, тонкие кусочки помидоров и маслины.

Швидка піца на сковороді.

Посыпаем пиццу прованскими травами.

"Обязательно накрываю пиццу крышкой", - отметила Ольга Сумская.

Вторую пиццу Ольга Сумская сделала так же, но вместо шампиньонов выложила ветчину.

15 минут – и пицца на сковороде готова! Необходимо, чтобы пицца хорошо поджарилась и пропеклась.

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