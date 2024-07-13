В Украине после 16 июля повестки будут вручаться по новым правилам.

После 16 июля процесс выдачи повесток претерпевает значительные изменения: теперь они будут формироваться автоматически из электронных данных и направляться на подпись главе Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом пишет в своем материале издание Телеграф .

Это нововведение имеет целью предотвратить подделку повесток, которая была возможна ранее. Одним из ключевых элементов является электронная цифровая подпись, гарантирующая подлинность документа, выдаваемого лицом, уполномоченным на это.

Изменения также касаются требований к повестке. Теперь в ней обязательно будут указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата рождения, название территориального центра, цель вызова, дата и время явки, а также регистрационный номер и информация о последствиях неявки.

Согласно адвокату Наталье Гнатик из адвокатского объединения "Актум", новая система также дает возможность обжаловать неправомерные случаи неявки в повестке дня в суде, если любые условия, определенные законодательством, нарушены в процессе выдачи или исполнения повестки.

Эти изменения устанавливают новые стандарты в области мобилизации и делают процесс более прозрачным и надежным для всех участников.

В Министерстве обороны Украины отметили, что новый механизм позволит ускорить процесс мобилизации.

"Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток. Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет ". — заявило Министерство обороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.