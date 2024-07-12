Как приготовить молодой картофель так, чтобы вкусно было даже на следующий день – рецептом такого блюда и поделилась известная фудблогер.

В этом рецепте молодого картофеля нет ничего лишнего. Только непревзойденный вкус, легкость в приготовлении и польза от продуктов.

Итак, для приготовления молодого картофеля по рецепту, о котором рассказала фудблогер Юлия Сенич, нужны такие ингредиенты: молодой картофель 1кг, лук 1шт, сливочное масло 70г, жирные сливки 250мл, чеснок 1-2 зуб., укроп.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Шаг первый – картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа.

Далее для заправки лук измельчаем и поджариваем на сливочном масле до лёгкого золотистого цвета. К луку добавляем сливки, натираем чеснок и измельчаем укроп. Тушим соус 7-10 мин и заправляем картофель.

«Хорошо перемешиваем и добавляем еще укроп, укропа много не бывает», - подчеркнула кулинар.

По словам Юлии, на приготовление этого блюда из молодого картофеля понадобится около часа времени.

Напомним, что молодой картофель содержит витамины группы B, A, C, PP и H, минеральные вещества - йод, цинк, хром, фтор, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, хлор и серу, а также белки и углеводы.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Молодой картофель практически не содержит жиров, а крахмала в нем меньше, чем в старом картофеле.

В сочетании с зеленью и чесноком молодой картофель имеет еще больше пользы для здоровья. Такое блюдо является источником витаминов и минералов, а также содержит значительное количество пищевых волокон.

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