Одним из наиболее проблемных элементов смартфона является его аккумулятор, который может выйти из строя всего через несколько лет использования.

Вздутие аккумулятора смартфона может происходить по разным причинам, среди которых ключевыми являются попытки производителей сэкономить на батарее или на пространстве для неё внутри корпуса устройства. Это приводит к нарушениям в работе батареи, что вызывает её вздутие.

Качественные зарядные устройства также играют важную роль в сохранении батареи. Часто люди недооценивают важность использования качественных зарядок, что может привести к проблемам с аккумулятором. Даже если зарядное устройство подходит по разъёму, это не значит, что оно безопасно для использования. Экономить на зарядном устройстве не стоит, ведь некачественное устройство может нанести вред батарее.

Если батарея вздулась, это можно заметить по увеличению её размеров. В процессе нормальной работы в аккумуляторе происходят химические реакции, и если что-то идёт не так, выделяется газ, который и вздувает корпус батареи. В корпусе смартфона мало свободного места, и любое увеличение размеров батареи может привести к деформации корпуса, поломке креплений или выгибанию задней стенки. В случае сильного вздутия возможно даже повреждение экрана.

Если заметили небольшие изменения в геометрии корпуса, но смартфон продолжает работать, можно использовать его ещё некоторое время, но не затягивайте с визитом в сервисный центр. Если же смартфон стал похож на "испуганную рыбку" после зарядки, немедленно обратитесь в сервис. Не носите такой смартфон в сумке или кармане, так как есть риск возгорания.

В сервисном центре предложат два варианта: попытаться отремонтировать батарею или заменить её. Лучше выбрать замену, особенно если не планируется менять смартфон в ближайшие годы. Оригинальная батарея, хотя и дороже, прослужит дольше и надёжнее.

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