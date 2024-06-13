Кабачки не переносят избыточное увлажнение, так как это может привести к грибковым заболеваниям и гниению растений, поэтому важно учесть такие моменты перед поливом.

Кабачки, хотя и являются неприхотливыми овощами, требуют определенного ухода, чтобы обеспечить хороший урожай. Их корневая система располагается в поверхностных слоях почвы, но способна извлекать влагу из глубоких слоев. Поэтому, даже в период засухи, кабачковые грядки следует поливать 1-2 раза в неделю, используя примерно ведро воды на каждый квадратный метр.

Эксперты рекомендуют вносить воду не под корень растений, а в специально созданные борозды вокруг центрального стебля. Однако, стоит заметить, что удобрения для кабачков необходимы не всегда.

В отличие от тыквенных плетей, которые часто прищипывают, кабачкам такая процедура не нужна. Вместо этого, после того как появятся первые цветы, можно удалить несколько самых крупных листьев (но не более 3-4 штук) из центральной части куста. Это способствует улучшению проникновения света, обеспечивает доступ насекомых и способствует более быстрому созреванию плодов.

На стадии бутонизации кабачки могут испытывать дефицит азота, поэтому рекомендуется поливать грядки раствором навоза (1 л на ведро воды) с добавлением нитрофоски (30 г на ведро воды).

Во время цветения эксперты советуют растворить в ведре воды 25 г нитроаммофоски и добавить 2 стакана древесной или травяной золы. Поливать следует по 1 л на куст.

Для поддержания плодоношения и формирования плодов полезны фосфор и калий. Также можно разбросать растительную золу вокруг кустов и междурядий и щедро полить грядку. В золе содержится комплекс микроэлементов, необходимых для созревания плодов.

Кабачки не переносят избыточное увлажнение, так как это может привести к грибковым заболеваниям и гниению растений. При продолжительных дождях садоводы часто создают навесы над грядками, чтобы защитить растения.

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