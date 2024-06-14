В Пенсионном фонде Украины объяснили, можно ли украинцам рассчитывать на субсидию при получении наследства.

Несмотря на завершение отопительного сезона, украинцы могут получить субсидию на коммунальные услуги в течение летнего периода. В этой связи возникает вопрос, могут ли лица, получившие по наследству дом, рассчитывать на такую ​​поддержку.

Пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщила нюансы.

Так, в Пенсионном фонде Украины ответили, можно ли рассчитывать на субсидию на коммунальные услуги, если человек получил по наследству дом.

"Я пенсионерка, получаю пенсию по возрасту и проживаю в собственной квартире. В апреле унаследовала дом. Могу ли я в этом случае рассчитывать на субсидию?", - говорится в сообщении.

Представители Пенсионного фонда Украины пояснили, что получение субсидии возможно при определенных условиях.

"Вы имеете право на получение субсидии, поскольку получаете пенсию по возрасту и имеете только одно жилое помещение, кроме того, которое было получено в наследство", - отметили в Пенсионном фонде.

В то же время, право на субсидию остается при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений (включая полученные в наследство) не сдается в аренду. Это подтверждается с помощью акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства согласно пункту 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года, № 848.

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Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.