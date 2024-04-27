Японская компания Subaru по производству автомобилей недавно обнародовала новый бизнес-план, согласно которому предполагается, что в планах автопроизводителя выйти к 2030 году на показатель продаж электромобилей в 50%. Именно поэтому компания планирует к первой половине 2025 года свернуть производство седана D-класса Subaru Legacy.

Так, на официальном сайте японского производителя появилось сообщение, что Subaru Legacy станет историей. Основные причины такого решения – падение спроса на седан Subaru Legacy и желание компании сосредоточится на электрификации своей линейки.

И действительно, в становой максимум продаж седана был достигнут в 2016 году, когда было продано 65 306 моделей Legacy. Но в последние годы продажи Subaru Legacy колеблются на уровне около 25 000 автомобилей в год.

Справка:

Subaru Legacy выпускают с 1989 года и всего увидели свет семь поколений модели.

Японский седан Subaru Legacy – известный недорогой соперник Toyota Camry. Модель получила популярность благодаря особому стилю, хорошему оснащению и высокой безопасности.

Автопроизводитель изготовил все модели Legacy для рынка США на своем заводе в Лафайетте (штат Индиана), продав более 1,3 миллиона моделей в стране за 35 лет.

Кстати, не так давно об аналогичном решении сообщила компания Volkswagen. Она планирует убрать с рынка США "четырёхдверное купе" Arteon (сейчас он стоит от 43 тысяч долларов), заменив его электромобилем ID.7. Его цена для Северной Америки пока не названа.

Напомним, что компания Subaru представила свой первый полностью электрический кроссовер Solterra в 2022 году. Subaru Solterra построена на платформе Toyota e-TNGA, лежащей в основе Toyota bZ4X. Недавно компания обновила его, добавив модели поддержания быстрой зарядки (от 10% до 80% за 35 минут) и увеличив кроссовер запас хода до 365 км.

Ранее Subaru объявляла, что к 2028 году в линейке будет восемь электромобилей, так что вполне логично, что место Legacy в линейке будет заполнено чем-то полностью электрическим.

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