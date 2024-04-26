Результаты подчеркивают финансовые соображения, которые сопровождают владение автомобилем, при этом затраты на техническое обслуживание играют решающую роль.

При рассмотрении долгосрочных затрат, связанных с владением автомобилем, затраты на техническое обслуживание играют решающую роль. Известное американское издание Consumer Reports недавно провело комплексный анализ с целью определения средней стоимости обслуживания машин различных марок за 5 и 10 лет эксплуатации.

В первые 5 лет владения затраты на техническое обслуживание заметно ниже, во многом благодаря гарантийному покрытию на многие важные услуги. Однако по истечении срока действия этих гарантий расходы имеют тенденцию значительно возрастать. Хотя бренды премиум-класса обычно ассоциируются с более высокими затратами на техническое обслуживание, из этой тенденции есть исключения. Удивительно, но Buick и Lincoln сумели сохранить позиции в пятерке самых экономичных в обслуживании автомобилей.

Однако выдающимся лидером с точки зрения доступности оказалась Tesla. Уникальные характеристики электромобилей, такие как отсутствие замены масла, фильтров и свечей зажигания, приводят к существенному снижению затрат на техническое обслуживание.

В течение 5 лет средняя стоимость обслуживания Tesla составляет всего 580 долларов, а средняя стоимость обслуживания за 10 лет — 4035 долларов. Это подчеркивает убедительную экономию средств, которую электромобили предлагают по сравнению с бензиновыми аналогами.

На другом конце спектра Porsche и Land Rover оказались самыми дорогими в обслуживании брендами. Поскольку затраты на техническое обслуживание в среднем составляют около 4000 долларов США в течение 5 лет и варьируются от 14 000 до 19 000 долларов США в течение 10 лет, владельцы этих роскошных автомобилей сталкиваются со значительно более высоким финансовым бременем в долгосрочной перспективе.

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