Передвижение по подтопленным городским улицам во время дождя и после него требует от водителей особенной сноровки.

Если верить прогнозам синоптиков, то в ближайшие дни в Украине периодически будет идти дождь, местами осадки будут с грозами, а по ночам еще следует ожидать заморозков. Именно поэтому полицейские напомнили всем водителям, что коэффициент сцепления на мокрых дорогах уменьшается в 1,5-2 раза, что ухудшает устойчивость автомобиля, а тем более мотоцикла или скутера.

Все водители со стажем знают, что в дождливую погоду дорожное покрытие становится скользким, поэтому потеря контроля над управлением автомобилем явление очень частое. В таких условиях дорога не прощает безответственных водителей, которые подвергают опасности не только себя и пассажиров, но и всех других участников движения, если не придерживаются некоторых правил при езде в дождь.

И правда, передвижение по подтопленным городским улицам во время дождя и после него требует от водителей особенной сноровки.

В первую очередь с началом дождя необходимо снизить скорость - это позволит не упускать из поля зрения все дорожные знаки, оценить движение других транспортных средств, а также поспособствует более легкому управлению автомобилем. Крайне важно следовать этому правилу, особенно если дорогу водитель не знает и там могут быть выбоины.

Кроме того, следует помнить, что в сильный дождь резко ухудшается видимость, поэтому водителю важно не только видеть дорогу, но и чтобы другие водители видели его. С точки зрения правил в такую погоду нужно включать противотуманки, как передние, так и задние, а если их нет, то габаритные огни вместе с ближним светом.

По возможности необходимо держаться ближе к центру дороги – дорожное полотно обычно имеет наклоны по краям для лучшего отведения, соответственно лужи больше и глубже будут именно там.

Кстати, в дождь позади общественного транспорта и крупных грузовых автомобилей лучше не ехать - этот транспорт способен создать сильный поток брызг.

Поскольку в дождь видимость существенно уменьшается, то необходимо "делегировать часть полномочий" на системы слуха. Для этого убрать все посторонние шумы, например, выключить громкую музыку и сконцентрироваться на окружающих звуках.

Круиз-контролем в дождь лучше не пользоваться, в связи с тем, что система, в большинстве случаев, не рассчитана на условия дождя и авто будет вести себя как при сухой погоде.