Отказ от использования некоторых подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач может помочь предотвратить потенциальные проблемы в будущем. Да, эксперты назвали некоторые модели с проблемными трансмиссиями, которых рекомендуют обязательно избегать.
Автомобили эконом-класса, оснащенные четырехступенчатой коробкой передач DP0 (также известной как AL4):
Используются в доступных моделях Renault, Citroen и Peugeot.
Данная трансмиссия имеет ограниченный срок эксплуатации, ресурс всего около 250 000 км.
Коробка передач ГМ 6Т30/40:
Встречается в моделях Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в некоторых моделях Opel.
Несмотря на приличный срок службы, эта трансмиссия склонна к поломкам и может столкнуться с проблемами.
Опытные автомобилисты говорят, что при рассмотрении вопроса о покупке подержанного автомобиля с автоматической коробкой передач важно изучить и принять во внимание надежность трансмиссии конкретной модели.
Также избегая моделей с известными проблемными трансмиссиями, покупатели могут снизить риск дорогостоящего ремонта или поломок в будущем.
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