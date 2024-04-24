Избегайте этих автомобилей, если не хотите иметь проблем в будущем, так как это настоящие горе-машины.

Отказ от использования некоторых подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач может помочь предотвратить потенциальные проблемы в будущем. Да, эксперты назвали некоторые модели с проблемными трансмиссиями, которых рекомендуют обязательно избегать.

Автомобили эконом-класса, оснащенные четырехступенчатой коробкой передач DP0 (также известной как AL4):

Используются в доступных моделях Renault, Citroen и Peugeot.

Данная трансмиссия имеет ограниченный срок эксплуатации, ресурс всего около 250 000 км.

Коробка передач ГМ 6Т30/40:

Встречается в моделях Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в некоторых моделях Opel.

Несмотря на приличный срок службы, эта трансмиссия склонна к поломкам и может столкнуться с проблемами.

Опытные автомобилисты говорят, что при рассмотрении вопроса о покупке подержанного автомобиля с автоматической коробкой передач важно изучить и принять во внимание надежность трансмиссии конкретной модели.

Также избегая моделей с известными проблемными трансмиссиями, покупатели могут снизить риск дорогостоящего ремонта или поломок в будущем.

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