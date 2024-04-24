Уход за шинами имеет решающее значение для обеспечения безопасности во время вождения автомобиля, грузовика или внедорожника. Автомобильные эксперты рассказали почему давление в шинах имеет значение и как его правильно поддерживать.
Давление в шинах влияет на маневренность, управляемость, безопасность и расход топлива.
Вождение на шинах с неправильным давлением воздуха увеличивает риск несчастных случаев.
Неправильная накачка шин приводит к финансовым потерям и влияет на характеристики машины.
Рекомендуемое давление.
Производители автомобилей предоставляют информацию о рекомендуемом давлении в шинах в руководстве пользователя или на наклейках с информацией об автомобиле, расположенных в различных местах машины.
Проверьте размер шин, разницу давления между передними и задними шинами, рекомендуемое давление в зависимости от объема пассажиров и багажа, а также оптимальные характеристики для различных скоростных режимов.
Нормальные показания давления.
Изменения температуры влияют на давление в шинах, причем повышение температуры приводит к увеличению давления в шинах и наоборот.
Зимой в шинах, накачанных в более теплых местах, например, в гаражах, может потребоваться превышение рекомендуемого давления примерно на 0,2 бар.
При температуре выше 25 градусов Цельсия избыточное давление может составлять 0,5-0,8 бар, а при температуре ниже 25 градусов Цельсия давление должно быть на 0,5-0,8 бар ниже рекомендуемого.
Опасности перекачивания или недостаточного давления в шинах.
Недокачанные шины увеличивают износ протектора, затраты на топливо и ухудшают реакцию рулевого управления.
Перекачанные шины могут повлиять на характеристики подвески, рулевого управления и торможения, ухудшив управляемость автомобиля и повредив тормозную систему.
Мониторинг давления.
Большинство современных автомобилей оснащены датчиками давления в шинах на приборной панели.
Также электронные датчики или механические колпачки указывают на низкое давление в шинах, предупреждая водителей о потенциальных проблемах.
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