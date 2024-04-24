Правильное техническое обслуживание и своевременная замена шин имеют решающее значение для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварий. Специалисты дали подробное руководство о том, как измерить износ шин и понять, когда пришло время их заменить.

Методы определения износа шин:

Индикаторы износа.

Большинство шин оснащены индикаторами износа, обычно имеющими форму прямоугольника, круга, треугольника или других фигур, расположенных в каналах протектора. Высота этих показателей обычно составляет 1,6 мм. По мере износа шины протектор изнашивается, и когда он совпадает с индикатором, это сигнализирует о необходимости замены шины.

Цифровые индикаторы.

Некоторые шины имеют на протекторе числовые метки, указывающие определенную глубину слоя резины. Эти цифры постепенно изнашиваются по мере использования шин, что дает четкое представление о степени износа. Существуют различные типы цифровой маркировки, включая сегментированные числа, процентные значения или диапазон от 2 до 8 мм для летних шин и от 4 до 8 мм для зимних шин.

Также разрабатываются прототипы шин с протекторами, меняющими цвет, в которых резина меняет цвет по мере износа. Например, изношенные протекторы могут стать оранжевыми, сигнализируя о необходимости замены шин.

Ручные методы.

Глубину протектора также можно измерить вручную с помощью линейки или штангенциркуля. Поместите линейку в канавку протектора и измерьте глубину. Для летних шин глубина, близкая к 1,6 мм, свидетельствует о необходимости замены, а для зимних – 4 мм. Штангенциркуль обеспечивает более точные измерения. Альтернативно, для разметки ступеней можно использовать любой предмет известной длины, например, гвоздь или отвертку, а затем измерить глубину линейкой.

Причины неравномерного износа шин:

Плохое качество дороги.

Агрессивное поведение за рулем.

Отсутствие обслуживания.

Дисбаланс колес.

Низкое давление в шинах.

Превышение скоростного режима.

Проблемы с рулевым управлением или выравниванием.

Неправильный монтаж или выбор шин.

Нормы износа шин согласно ПДД Украины:

Легковые автомобили до 3,5 тонн: минимальная глубина протектора 1,6 мм.

Грузовые автомобили массой более 3,5 тонн: минимальная глубина протектора 1,0 мм.

Автобусы: минимальная глубина протектора 2,0 мм.

Мотоциклы и мопеды: минимальная глубина протектора 0,8 мм.

Несоблюдение этих стандартов может повлечь за собой юридические санкции для водителей.

Читайте также:

Как снизить расход топлива в городе: 5 советов, о которых не знают даже опытные автомобилисты

Если в машине начали пищать тормоза: чем это опасно и почему это происходит

Что нужно сделать, чтобы автомобиль не подвел в жару: это нужно знать каждому