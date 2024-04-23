Профессионалы, особенно водители-дальнобойщики, безаварийно ездят в любую погоду. А вот начинающие автолюбители должны проявить больше внимательности и осторожности в дождливую погоду чтобы избежать ДТП. Еще бы, опасность езды в дождливую погоду заключается в том, что дорожное покрытие становится скользким, а это, в свою очередь, ухудшает сцепление шин с дорожным полотном. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем.

Так, эксперты обращают внимание, что в дождливую погоду существует повышенный риск отказа тормозов.

Так, если вода собирается в ложбинках, колеях или продольных ямах на дороге, значительно возрастает сопротивление качению колес автомобиля. Когда автомобиль попадает в такую лужу, возникает момент разворота, который тянет его в сторону. Чем глубже лужа и выше скорость, тем сильнее этот эффект. Особенно опасно, когда под одним колесом оказывается несколько водных препятствий, что может вызвать резкое отклонение автомобиля в сторону, даже на полосу встречного движения. Такие моменты становятся особенно опасными при резком нажатии на педаль тормоза.

И правда, резко тормозить в такой ситуации опасно, поскольку колеса могут быть по-разному нагружены, что создает ещё более благоприятные условия для заноса.

Также эксперты обращают внимание на такой опасный эффект, как аквапланирование, когда на большой скорости автомобиль начинает скользить по поверхности воды, как брошенный в водоем плоский камень. Например, при скорости 120-130 км/час
аквапланирование могут вызвать даже небольшие лужи. В такой ситуации торможение или резкое маневрирование может окончательно лишить водителя контроля над транспортным средством.
Отдельно обращается внимание на то, что на изношенной резине на мокром асфальте сцепление автомобиля с поверхностью минимально. К тому же дождевая вода может попадать непосредственно на тормозные колодки, что ухудшает их эффективность. В таких ситуациях рекомендуется тормозить заранее, чтобы дать возможности тормозной системе просохнуть.
Важно!
  • При езде в дождь скорость должна быть в пределах 40-50 км/ч. Помните: тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. В случае непредвиденной ситуации водитель просто не успеет вовремя сориентироваться, снизить скорость.