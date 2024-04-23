Профессионалы, особенно водители-дальнобойщики, безаварийно ездят в любую погоду. А вот начинающие автолюбители должны проявить больше внимательности и осторожности в дождливую погоду чтобы избежать ДТП. Еще бы, опасность езды в дождливую погоду заключается в том, что дорожное покрытие становится скользким, а это, в свою очередь, ухудшает сцепление шин с дорожным полотном. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем.
Так, эксперты обращают внимание, что в дождливую погоду существует повышенный риск отказа тормозов.
Так, если вода собирается в ложбинках, колеях или продольных ямах на дороге, значительно возрастает сопротивление качению колес автомобиля. Когда автомобиль попадает в такую лужу, возникает момент разворота, который тянет его в сторону. Чем глубже лужа и выше скорость, тем сильнее этот эффект. Особенно опасно, когда под одним колесом оказывается несколько водных препятствий, что может вызвать резкое отклонение автомобиля в сторону, даже на полосу встречного движения. Такие моменты становятся особенно опасными при резком нажатии на педаль тормоза.
И правда, резко тормозить в такой ситуации опасно, поскольку колеса могут быть по-разному нагружены, что создает ещё более благоприятные условия для заноса.
- При езде в дождь скорость должна быть в пределах 40-50 км/ч. Помните: тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. В случае непредвиденной ситуации водитель просто не успеет вовремя сориентироваться, снизить скорость.
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