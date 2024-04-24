Многие автовладельцы покидают свои машины на стоянке с вывернутыми колесами. Эксперты рассказали, почему так делать нельзя.

Парковка автомобиля – неотъемлемая часть при вождении машины. При этом покидая свои автомобили на стоянке, кто-то целенаправленно выкручивает колеса, а кто-то делает это нечаянно. Стало известно, можно или нет парковать авто с вывернутыми колесами.

Так, часть водителей уверены, что нельзя оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на стоянке. В качестве аргумента они говорят, что при длительной остановке с полностью повернутыми колесами возникает риск быстрого выхода из строя гидроусилителя руля (ГУР). Причиной этому может служить увеличенная нагрузка на насос усилителя.

Кроме того, этого не стоит делать зимой когда мороз, ведь при таких условиях резиновые элементы теряют свои эластичные свойства. Поэтому, со слов опытных водителей, более предпочтительным вариантом является использование ручного тормоза или электронного стояночного тормоза при парковке, а не выворачивание руля "до упора".

А еще стоит учитывать, что паркуясь таким образом, создаются проблемы для других водителей. Вывернутые колеса могут занимать дополнительное пространство, которое может быть критично для, например, вашего соседа, пытающегося выехать с парковки.

С другой стороны, бытует мнение, что с вывернутыми колесами автомобиль не эвакуируют. Однако это заблуждение. В наше время на улицах активно используются манипуляторы, которые поднимают транспортные средства за все четыре колеса. Таким образом, попытка использовать такой трюк не сработает.

И лишь в одном случае парковка с вывернутыми колесами не только не повредит автомобилю, но и наоборот может его уберечь. Речь идет о ситуации, когда из-за переполненности стоянки, ваш сосед по парковке нечаянно столкнет свое авто с вашим. В таком случае удар возьмет на себя колесо, а не кузов, что может значительно сэкономить средства на ремонт.

А еще вывернутые колеса, соединенные с механическим блокиратором рулевого колеса, могуть стать непреодолимым препятствием для потенциальных угонщиков. Им придется потратить немало времени и усилий, чтобы преодолеть эту противоугонную систему, что значительно увеличивает риск быть замеченными и остановленными. Это может вынудить злоумышленников отказаться от своих планов и поискать более легкую добычу.

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