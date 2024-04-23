Опытные водители не рекомендуют глушить мотор с включенным кондиционером - такую рекомендацию можно очень часто встретить в Интернете. Объясняют это тем, что излишки влаги не успевают отвестись наружу под автомобиль в виде конденсата и в результате системе не хватает времени, чтобы просохнуть и проветриться. Стало известно, так ли это на самом деле.

Ни для кого не секрет, что в летний период справиться с жарой и душным воздухом в автомобиле лучше всего помогает кондиционер. Вот только очень часто водители не задумываются над правилами его эксплуатации. В результате рано или поздно в салон сперва перестает поступать прохладный воздух, а затем и вовсе появляется запах сырости и затхлости.

Оказывается, когда нужно освежиться, то большинство автолюбителей просто нажимают кнопку с надписью "A/C" и регулируют температуру по своему вкусу. Когда же автомобиль приезжает на место, двигатель просто глушится, а при его повторном запуске кондиционер включается автоматически.

Такой подход, по единогласному мнению автомехаников, влечет некоторые негативные последствия. В частности, проблема такой эксплуатации климатической системы заключается в том, что если просто заглушить двигать с работающим кондиционером, то это приведёт к образованию конденсата в вентиляционных патрубках.

И правда, основные правила физики напоминают каждому автовладельцу, что при включенном кондиционере создается существенный перепад температуры воздуха в салоне авто и снаружи. Естественно, в таком случае не может не возникать эффект конденсации, который образует влагу. Так, летом при включенном кондиционере автомобиля, если машина стоит на месте, многие замечали, что под днищем на асфальте образуется пятно от капающей воды - это как раз и работает отвод конденсата, как и на всех кондиционерах.

Вот и получается, что перед тем, как заглушить двигатель, кондиционер необходимо заранее выключать. Иначе есть риск застоя конденсата в испарителе. Это в свою очередь чревато поломкой кондиционера и распространением неприятного запаха по салону, ведь во влажной среде бактерии и плесень размножаются очень быстро.

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