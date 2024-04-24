За последние два года украинцы уже свыклись с тем, что цены на топливо повышаются практически ежедневно. Не удивительно, что многие из нас интересуются вопросом как оптимизировать расходы на топливо, ведь каждый использует машину ежедневно, поэтому всем хотелось бы экономить свои расходы на поездки.

И правда, одной из самых затратных статтей семейного бюджета являются расходы на топливо. И каждый автовладелец понимает, что чем реже придется посещать АЗС, тем больше денег можно сохранить в кошельке.

На каждой СТО водителю скажут, что причин увеличенного потребления топлива много. Одни указывают на изменение условий эксплуатации, другие — на приближающуюся поломку авто. Поэтому при первых же признаках превышения нормы необходимо искать причину и принимать меры по устранению проблемы. А еще нужно знать некоторые уловки от опытных водителей.

Так, каждому водителю следует знать, что при стандартных условиях эксплуатации расход топлива распределяется следующим образом:

60% приходится на определенный стиль езды;

15% тратится на кондиционер, который работает на максимуме;

12% сгорает, если было начато движение на автомобиле с непрогретым двигателем;

5% добавляется к общему расходу при езде с включенными фарами;

по 4% распределяется между движением с пониженным давлением в шинах и опусканием стекла на скорости более 50 км/ч.

Агрессивное вождение

На практике доказано, что "прожорливость" двигателя возрастает при агрессивном вождении, активном ускорении и резком торможении. Так, рекомендуется плавно стартовать и при езде не допускать резких перепадов скорости, если в этом нет необходимости, ведь стремительный разгон и быстрое торможение на 40% увеличивают расход топлива.

Окружающий ландшафт

При спусках горючего тратится меньше, чем при подъеме. Не меньшее влияние оказывает высота атмосферного давления. Чем выше местность относительно уровня моря, тем перерасход топлива больше.

Перегруз автомобиля

Негативно сказывается на объеме потребляемого горючего и превышение допустимой массы груза. Каждый центнер сверх нормы увеличивает расход топлива примерно на 10%, пустой верхний багажник — на 5%, полностью загруженный — на 40%. До 60% возрастает потребление горючего при наличии сзади прицепа. По возможности следует избегать перегруза, но в случае, если это невозможно, нужно заранее быть готовым к тому, что топлива потребуется гораздо больше, чем обычно.

Использование климат-контроля/кондиционера

Эти функции также способны увеличивать расход топлива. Для охлаждения температуры воздуха в салоне следует иногда открывать окна или люк. Включенный кондиционер может на 15% увеличивать расход.

Сюда же можно отнести использование функции подогрева сидений. Она хоть и полезна, но помните, что она тоже влияет на "аппетиты" автомобиля.

Низкое давление в шинах

Механики уверяют, что колеса с низким давлением обладают высоким коэффициентом сопротивления качению, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель и соответственно увеличивается потребление топлива.

Эксперты советуют проверять давление в шинах раз в неделю и поддерживать его в пределах, указанных изготовителем.