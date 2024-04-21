Регулярно обслуживая свой автомобиль, вы сможете свести к минимуму риск возникновения проблем и обеспечить безопасное вождение.

Эксплуатация автомобиля в жаркую погоду сопряжена с рядом проблем, которые могут повлиять на его производительность и безопасность.

Эксперты выделили некоторые распространенные проблемы, которые могут возникнуть в жаркую погоду, и советы, как их предотвратить.

Высокие температуры могут привести к перегреву двигателя, что может привести к его повреждению. Чтобы предотвратить это, регулярно проверяйте уровень и состояние охлаждающей жидкости, а также убедитесь, что система охлаждения работает правильно. Если двигатель перегревается, остановите автомобиль, заглушите и дайте ему остыть, прежде чем открывать капот.

Жаркая погода может привести к повышению давления в шинах, что увеличивает риск взрыва, особенно в случае старых шин. Регулярно проверяйте давление, когда они холодные, и при необходимости регулируйте его. Избегайте перекачивания шин и рассмотрите возможность замены старых шин, чтобы снизить риск взрыва.

Нагрев может повлиять на работу тормозной системы, поэтому важно регулярно проверять состояние тормозов и тормозной жидкости.

Также высокие температуры могут привести к расширению бензина, что может вызвать перелив или даже взрыв, если бензобак переполнен. Оставьте немного свободного места, чтобы он мог расширяться, и не заполняйте его полностью, особенно в жаркую погоду.

Кроме этого, разница температур внутри и снаружи машины может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Во избежание этого избегайте направления сильного потока холодного воздуха непосредственно на лобовое стекло.

Кроме того, перед включением кондиционера дайте проветриться салону, чтобы уменьшить разницу температур и минимизировать риск повреждения стекол.

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