Хотя у некоторых автомобилистов могут быть анекдотические истории о пропуске плановой замены масла без немедленных последствий, очень важно понимать риски, связанные с пренебрежением этой задачей.

Моторное масло играет несколько жизненно важных ролей в работе двигателя, включая снижение трения, рассеивание тепла, защиту от коррозии, удаление отложений и минимизацию износа. Когда масло стареет и теряет свою эффективность, это может привести к различным проблемам:

Стареющее масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к увеличению трения между движущимися частями. Это может создать дополнительную нагрузку на компоненты и увеличить риск поломок.

Испорченное масло может не эффективно отводить тепло от двигателя, что приводит к проблемам с перегревом.

Также загустевшее масло может привести к разрушению уплотнений, что приведет к утечкам и потенциальному масляному голоданию, что вызовет повреждение мотора.

Повышенное трение может ускорить износ металлических деталей, что приведет к образованию металлической стружки в масле. Эти частицы могут вызывать дальнейшие повреждения.

Да, эксперты настоятельно рекомендуют следовать рекомендациям производителя по интервалам замены масла, обычно каждые 10 000–15 000 километров.

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