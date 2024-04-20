Это лишит проблем с техническим обслуживанием и обеспечит более приятные впечатления от вождения для себя и своих пассажиров.

Хранение небольшого количества соли в бардачке автомобиля может оказаться невероятно полезным в различных непредвиденных ситуациях. Опытные автомобилисты назвали пару способов, которыми соль может быть полезна для обслуживания авто.

Очиститель фар:

Приготовьте смесь соли и воды, чтобы получилась паста, которую можно использовать в качестве очистителя фар. Нанесите ее на фары, оставьте на несколько минут, затем протрите поверхность влажной тряпкой. Это может помочь удалить грязь и копоть, улучшив видимость во время вождения в ночное время.

Поглотитель запаха:

Соль действует как хороший сорбент и помогает поглотить неприятные запахи в салоне. Размещение соли на коврике или сиденье может со временем помочь нейтрализовать запахи, такие как сигаретный дым, и запах в машине станет более свежим.

Поглотитель влаги:

Этот продукт также эффективно поглощает влагу из воздуха. Поместив мешочек с солью в салоне, особенно во влажных условиях, вы поможете снизить уровень влажности воздуха. Это предотвратит запотевание окон, улучшит обзорность и общий комфорт во время вождения.

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