Во время сильного дождя очень важно водить машину осторожно и поддерживать безопасную скорость.

Езда по лужам, особенно в сильный дождь, может значительно увеличить расход топлива из-за нескольких факторов. Эксперты разобрали влияние езды по лужам на расход топлива.

Лужи создают дополнительное сопротивление транспортным средствам, требуя большего крутящего момента на колесах для поддержания скорости. Это приводит к увеличению расхода топлива.

Также с увеличением скорости пропорционально увеличивается и лобовое сопротивление, что приводит к резкому увеличению расхода бензина.

Влажная дорога снижает коэффициент сцепления, делая дорожное покрытие менее цепким. Наличие воды на дороге образует водяной клин перед колесами, создавая дополнительное сопротивление и увеличивая расход топлива.

Еще на более высоких скоростях, обычно около 70 км/ч, вода на дороге может не рассеиваться достаточно быстро, что приводит к явлению аквапланирования. Это происходит, когда шины теряют контакт с поверхностью дороги и скользят по водной пленке, что еще больше снижает сцепление с дорогой и увеличивает расход топлива.

Кроме этого, езда по лужам в сильный дождь может привести к значительному увеличению расхода топлива. Например, Renault Duster с 1,3-литровым турбированным двигателем на скорости 90 км/ч во время сильного дождя испытывал расход около 12-13 литров, что почти на треть больше обычного.

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