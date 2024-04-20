С приближением теплой погоды многие водители обращаются к системам кондиционирования своих автомобилей, чтобы спастись от жары. Однако важно помнить, что после периода простоя необходимо проверить состояние кондиционера.

По словам экспертов, дезинфицировать кондиционер автомобиля желательно не реже одного раза в год. Со временем внутри системы накапливается влага и микрочастицы, создавая идеальную среду для размножения и размножения вредных микроорганизмов.

Это может привести к появлению неприятных запахов, которые не только вызывают дискомфорт, но и представляют опасность для здоровья.

Более того, скопление грязи внутри кондиционера может не только поставить под угрозу здоровье, но и привести к повреждению различных узлов автомобиля. Может начаться коррозия, а в шлангах могут быстрее образоваться микротрещины, что может поставить под угрозу эффективность и долговечность системы.

Это поможет предотвратить появление неприятных запахов, а также защитить здоровье пассажиров и целостность компонентов автомобиля.

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