Благодаря этому вы сможете оставаться в безопасности при вождении во время грозы и снизить риск несчастных случаев или травм.

Вождение во время грозы может быть рискованным, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать опасность для себя и авто.

В первую очередь определите, насколько далеко находится молния. Если она не слишком близко и шторм не усиливается, вы можете продолжать движение осторожно. Однако если молния частая и близко, безопаснее остановиться.

Если горза сильная, остановитесь на обочине дороги и включите аварийные огни. Это предупреждает других водителей о вашем присутствии и снижает риск аварий.

Также не останавливайтесь возле деревьев, столбов или других сооружений, в которые может ударить молния и упасть на ваш автомобиль.

Если вы остановились, оставайтесь внутри автомобиля. Это безопаснее, чем находиться на улице, где вас может ударить молния.

Закройте все окна, двери и люки и снимите все антенны, чтобы свести к минимуму риск попадания молнии в автомобиль.

Не прикасайтесь к металлическим предметам внутри автомобиля, таким как зарядные устройства или дверные ручки, поскольку они могут проводить электричество в случае удара молнии.

Кроме этого, если вам необходимо продолжить движение, снизьте скорость и включите дальний свет фар, чтобы улучшить видимость. Делайте частые перерывы, чтобы оценить ситуацию.

Следите за обновлениями погоды и радаром, чтобы отслеживать развитие шторма. Будьте готовы соответствующим образом скорректировать свои планы в зависимости от меняющихся условий.

Читайте также:

Штраф может вырасти вдвое: за что придется платить и как избежать увеличения суммы наказания

Как быстро определить неисправность двигателя авто: названы главные признаки

Как уменьшить расход топлива в авто: самые эффективные способы