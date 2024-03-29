Узнайте, какие цветы, овощи и фрукты можно сажать в апреле.

Теперь дни стали длиннее и значительно теплее, апрель — это месяц, когда можно сделать предварительный посев некоторых семян на открытом воздухе.

Другие растения в апреле можно начать под стеклом и высадить после того, как минует риск заморозков.

В огороде в апреле такие культуры, как морковь и горох, можно сеять прямо на открытом воздухе, а нежные культуры, такие как кукуруза и кабачки, следует сеять под навесом и хранить либо в теплице, либо на солнечном подоконнике перед посадкой в ​​следующем месяце.

Апрель также является месяцем посадки картофеля , а также лука-севка, лука-шалота и чеснока.

В горшках в апреле можно выращивать многие овощи, в том числе морковь, салаты и редис.

Даже если у вас есть специальный участок для овощей, все равно стоит выращивать дополнительные овощи в горшках рядом с домом, чтобы их было легче собирать.

В декоративном саду в апреле можно сеять однолетние вьющиеся растения, а также для летних контейнерных экспозиций, а другие, такие полевой мак, можно сеять, чтобы заполнить пробелы в бордюрах.

Базовый набор овощей, которые стоит сажать в апреле: уже можно высаживать баклажаны, перец чили и помидоры, свекла, морковь, сельдерей, кабачки, лук-порей, горох, редис.

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