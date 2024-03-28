Чтобы урожай помидоров был большим и красивым, многие огородники пользуются посевным календарем.

Сеять помидоры на рассаду начинают уже в последние дни февраля, начале марта и до конца апреля – это зависит от сорта помидоров, климатических условий и т.д.

Так, если есть возможность досвечивать растения в теплицах, сеять помидоры на рассаду можно и в январе.

В общей сложности от времени посева семян помидоров на рассаду до высадки должно пройти 50 дней. Основным компонентом почвы для рассады помидоров является смесь перегнойной и дерновой земли в равных частях. Чтобы придать этой смеси воздушности, в нее добавляют опилки или торф.

Когда сеять помидоры на рассаду в апреле.

Однако опытные огородники предпочитают готовить грунтовые смеси для рассады помидоров самостоятельно. Так, самый простой и оптимальный состав грунтовой смеси для помидоров получится, если смешать 2 части торфа, 1 часть огородной земли, 1 часть перегноя или компоста и 0,5 части песка. В разные периоды развития рассады состав почвенной смеси необходимо корректировать.

Почва для посева помидоров должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и одновременно достаточно влагоемкой.

Посевный календарь на апрель 2024 года имеет много благоприятных дней для посева помидоров.

Согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», благоприятные дни для посева/посадки овощных культур в апреле – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, а для помидоров – 1- 2, 10–11, 14–15, 21–23, 29, 30.

Когда сеять помидоры на рассаду в апреле.

Если вы собираетесь сеять помидоры в апреле, то следует подобрать скороспелые виды. Внимательно изучите сорт, подойдут те, которые растут за 80-90 дней. Многие огородники считают, что прекрасно подойдут низкорослые ранние виды.

Поздние помидоры лучше не сеять в апреле, ведь они не смогут созреть в срок.

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