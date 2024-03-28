После посадки ухаживайте за смородиной, поливая ее дважды в неделю в первый год., причем не стоит забывать особенно о жаркой погоде.

Смородину с открытыми корнями можно успешно посадить весной или осенью. Весной желательно подождать, пока почва прогреется до 7–9 градусов, что обычно происходит в конце апреля. Важно посадить растение до начала распускания листьев, чтобы оно успело хорошо укорениться.

Саженцы с закрытыми корнями, продаваемые в горшках с землей, можно сажать в любое время с весны до осени, так как они продолжают свой рост и не страдают от пересадки.

При выборе саженцев обращайте внимание на их внешний вид и корневую систему. Выбирайте молодые растения 1-2 лет с двумя-четырьмя веточками и живыми, хорошо развитыми корнями. Стебли здорового саженца должны быть однородного светло-коричневого цвета.

Место для посадки смородины выбирайте солнечное для красной, белой и желтой смородины, и полутенистое для черной. Размещайте кусты на расстоянии 2-3 метра друг от друга для обеспечения хорошей вентиляции и удобства сбора урожая.

Подготовьте посадочную яму глубиной и диаметром около 45-55 см для саженцев с открытыми корнями. Для саженцев с закрытыми корнями диаметр остается таким же, а глубина должна быть равна высоте горшка плюс 10-15 см. На дно ямы положите перепревший навоз или компост, нитроаммофоску и древесную золу, затем перемешайте.

После посадки ухаживайте за смородиной, поливая ее дважды в неделю в первый год. В жару поливайте чаще. Осенью уменьшите полив до одного раза в 1-2 недели, а ближе к заморозкам прекратите его.

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