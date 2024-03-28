Выращивание кукурузы самостоятельно — это своего рода откровение, поскольку свежесобранный урожай на вкус намного лучше, чем из магазина.

Погружаете ли вы кукурузу прямо в кастрюлю с кипящей водой, бросаете ее на горячее барбекю или едите сырым, нет ничего лучше вкуса этого сенсационного овоща, собранного прямо из огорода.

Как сеять, сажать и собирать кукурузу?

Посейте семена сахарной кукурузы в небольшие отдельные горшочки с качественным компостом в апреле или мае.

Кукуруза не любит, когда ее корни потревожены, поэтому лучше не использовать лотки для семян.

Поставьте их на теплый и светлый подоконник для прорастания.

Если вы выращиваете очень сладкий сорт, избегайте выращивания других видов сахарной кукурузы, чтобы избежать перекрестного опыления.

Если вы предпочитаете не возиться с семенами кукурузы, купите семена в магазине.

Закаливайте молодые растения кукурузы как минимум на неделю, но не перемещайте их в окончательное положение до июня или до тех пор, пока не минует вся вероятность заморозков.

Если возможно, сажайте кукурузу в почву, обогащенную хорошо перепревшим навозом прошлой осенью.

Размещайте кукурузу на расстоянии около 45 см друг от друга. Всегда сажайте в виде сетки, а не рядами, иначе ветер не сможет опылять растения.

Если они не опыляются должным образом, в початках кукурузы не образуются зерна.

Сладкая кукуруза предпочитает солнечное, защищенное место, но предпочитает, чтобы ее корни оставались прохладными и влажными.

Для достижения наилучших результатов регулярно поливайте и добавляйте густую мульчу.

По мере того, как ваша кукуруза растет, следите за кистями. Когда они станут коричневыми, пришло время аккуратно снять шелуху и проверить внутри.

Сахарная кукуруза готова к сбору, если при нажатии ногтем большого пальца из ядра выделяется жидкость молочного цвета.

Ешьте кукурузу как можно скорее после сбора урожая. С возрастом сладость уменьшается.

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