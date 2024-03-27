Об обстоятельствах кошмара в Киевской области рассказали в полиции, пишет Politeka.net.
Так, 27 марта около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Гоголев.
«К сожалению, во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в одной из комнат тела двух человек: 40-летнюю женщину и ее малолетнего сына», - рассказали в полиции.
Других членов семьи, а именно 13-летней девочки и 18-летнего парня госпитализировали в Броварскую больницу.
По словам правоохранителей, предварительной причиной возгорания помещения стало короткое замыкание электропроводки вследствие ее неисправности. Проводятся соответствующие экспертизы, следствие продолжается.
Полиция призывает людей вовремя обслуживать и проверять системы отопления, газовые приборы и вентиляции.
Ранее правоохранители Киевской области сообщили о пожаре в Фастовском районе – пылал жилой дом.
Спасатели потушили пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания – неисправность бойлера.
«Соблюдайте правила противопожарной безопасности и периодически проверяйте отопительные приборы и приспособления!», - отмечают в полиции.
А вот в Боярке Киевской области избежать трагедии не удалось – там погиб 58-летний водитель. Его тело нашли в кабине после того, как удалось обуздать пламя в грузовом автомобиле.
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