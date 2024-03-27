Жертвой трагедии в Киевской области стал семилетний мальчик и его 40-летняя мама.

Об обстоятельствах кошмара в Киевской области рассказали в полиции, пишет Politeka.net.

Так, 27 марта около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Гоголев.

«К сожалению, во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в одной из комнат тела двух человек: 40-летнюю женщину и ее малолетнего сына», - рассказали в полиции.

Других членов семьи, а именно 13-летней девочки и 18-летнего парня госпитализировали в Броварскую больницу.

По словам правоохранителей, предварительной причиной возгорания помещения стало короткое замыкание электропроводки вследствие ее неисправности. Проводятся соответствующие экспертизы, следствие продолжается.

Полиция призывает людей вовремя обслуживать и проверять системы отопления, газовые приборы и вентиляции.

Ранее правоохранители Киевской области сообщили о пожаре в Фастовском районе – пылал жилой дом.

Спасатели потушили пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания – неисправность бойлера.

«Соблюдайте правила противопожарной безопасности и периодически проверяйте отопительные приборы и приспособления!», - отмечают в полиции.

А вот в Боярке Киевской области избежать трагедии не удалось – там погиб 58-летний водитель. Его тело нашли в кабине после того, как удалось обуздать пламя в грузовом автомобиле.

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