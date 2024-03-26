Так, согласно данным Воздушных сил ВС Украины, враг атаковал 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» с мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донбасса.
Сбить удалось все 12 «Шахедов».
В то же время, согласно неофициальным данным, вражеские ракеты взорвались в Покровском районе Донецкой области. О последствиях ударов пока не сообщается.
Взрывы ночью раздавались и в Харькове – город атаковали «Шахеды».
«Прилет» одного из беспилотников в землю возле нежилого здания. Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва», - сообщил позже городской голова Харькова Игорь Терехов.
Под вражеским огнем находилась и Днепропетровская область.
Вечером оккупанты направили дрон-камикадзе на Марганецкую общину Никопольщины. Позже – ударили по Красногригоревской, применив тяжелую артиллерию.
«Уже к утру под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар. Повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач», – сообщили в Днепропетровске ОВА.
Пострадала 91-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
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