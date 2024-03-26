Российские захватчики создают новые армии и могут начать агрессию против других стран.

В стране-агрессоре появятся новые две армии.

Об этом сообщил генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, "это достаточно серьезная угроза".

Однако Кривонос считает, что эти армии не обязательно могут быть нацелены на Украину.

«Эти армии РФ могут сосредоточить у границ со странами Балтии. Именно в этом направлении они могут начать агрессию против этих стран. Или же прибегнуть к вооруженным провокациям и мощному психологическому давлению на страны НАТО», - заявил Кривонос в эфире «Эспрессо» .

Говоря о вероятности нового наступления россиян на Севере, Кривонос подчеркнул, что оно очень низкое, однако все может измениться.

Ведь оккупанты сохраняют возможность очень быстро перебрасывать свои войска на разные направления.

«Когда оккупантам нужно будет отвлечь внимание и рассеять силы между Востоком и Севером, то они могут попытаться снова зайти на территорию Сумской области», - предположил такой ход событий Кривонос.

Добавим, что ранее начальник Мукачевской РВА Сергей Гайдай выразил уверенность, что сейчас враг накапливает средства и силы для нового наступления.

«Это в ближайшее время уже совсем недолго осталось для того», - заверил Гайдай.

По его словам, агрессор следит за нашим информационным полем и в ближайшее время начнет действовать.

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