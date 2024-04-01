Еще издавна стол считается священным местом, именно поэтому с ним связано много примет, которых следует придерживаться, чтобы избежать проблем.

Выбирая для своего жилища обеденный стол, каждый человек стремится, чтобы он был видным, праздничным и ярким предметом интерьера кухни или гостиной. Еще бы, за ним обычно собираются всей семьей, приглашаются гости приятно провести время, обсуждаются новости и даже решаются проблемы. А еще стол всегда считался самым чистым и энергетически сильным местом в доме, поэтому с ним связано много примет и суеверий.

И правда, наши предки всерьез считали, что нарушение некоторых запретов за столом может привести к бедам и нищете.

Например, крошки сметать со стола рукой не рекомендуется, так как деньги в этом доме перестанут водиться.

А вот если сесть на стол, то можно получить серьезное наказание свыше. Так, многие украинцы до сих пор верят, что сидение на столе может привести к многочисленным недугам, а лежать на нем - и вовсе к смерти. Также, сидящему на столе человеку, грозит одиночество. Согласно народным поверьям, он рискует никогда не встретить вторую половинку.

Еще одна из самых популярных примет гласит, что нож нельзя оставлять на столе на ночь. На Руси считали, что это станет причиной бессонницы одного или нескольких членов семьи. Оставленный на ночь на столе нож также может разгневать домового.

Стоит также вспомнить, что в древности на обеденный стол ложили умерших для прощания, поэтому наши прадеды считали стол проводником между загробным и нашим миром. По этой причине возникла примета, если бросать на стол ключи, то этим можно выкинуть из своей жизни финансовое благополучие и здоровье.

Так, ключи, лежащие на обеденном столе:

притягивают воров в квартиру;

притягивают бедность и долги;

небрежно брошена связка ключей на обеденный стол – к сильным ссорам в семье.

Кроме того, категорически нельзя оставлять стол неубранным на ночь. Это приведет к болезням членов семьи. А вытирать стол сухой салфеткой или рукой - до бедности и голода.

Кстати, чтобы в дом вошел достаток и процветание, под скатерть обеденного стола нужно ложить монетку. Если дополнительно положить еще и лавровый лист, то из дома уйдут конфликты.

Перед тем, как отправиться в путь нужно подержаться за край стола - это активирует защиту рода и своего дома.

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