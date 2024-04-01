Издревле пауки у словян считались хранителями домашнего очага. А еще согласно самой распространенной примете, паук в доме предвещает богатство и благополучие в семье. Именно поэтому большинство украинцев верит, что пауков убивать категорически нельзя. Вот только многие люди боятся пауков и по этой причине стараются от них поскорее избавиться. Вот что по этому поводу говорят народные приметы.
И правда, у одних народов убийство паука не порицается, другие верят, что с ним нужно обращаться бережно. Славяне всегда придерживались правила, что пауков можно убивать только в том случае, если они (один или много) плетут паутину на иконах. Данные действия будут предвещать отпущение сорока грехов и хорошее течение дел.
Запрет убивать пауков связан с тем, что именно паук спас Марию и Иосифа от солдат царя Ирода. С тех пор паук стал символом Божьей опеки и защиты, а его убийство означает навести на свой дом беды, проклятие и порчу.
Так, случайное убийство членистоногого грозит человеку мелкими неприятностями, сплетнями и слухами. Отменить действие этой приметы можно, если заботливо вынести паука за порог дома.
А вот если паука убить специально, то примета говорит о том, что человека будут преследовать неудачи.
Убить крошечного паучка - к проблемам в личной жизни и плохим новостям, которые касаются подрастающего поколения.
Убить это животное тапком или свернутой газетой - отказаться от новостей о чем-то важном.
Убить паука утром - к проблемам в семье, а вечером - к ухудшению материального положения.
Есть среди поверий и такие:
- паук на потолке — к благам;
- паук на окне — к деньгам и новостям;
- если паук упал на стол - это предупреждение о враге;
- паук на двери - к гостям;
- паук на кровати или постели - к получению новостей;
- паук в холодильнике, еде или чашке - к улучшению материального положения;
- в шкафу или на вашей одежде - к обновлению гардероба более статусными вещичками;
- в углу — к "письму";
- в ванной или в туалете — из дома утекают деньги прямо сейчас или вы потеряете их в ближайшее время. Причем речь идет не о воровстве, а о нежелании домочадцев правильно распоряжаться семейным бюджетом: стоит оптимизировать расходы;
- на кухне — к ссорам, конфликтам;
- в коридоре, в холле, на входной двери — к гостям. Возможно, нагрянет старый друг. По другой примете, паучок предупреждает: скоро к вам на порог явится какая-то двуличная особа, которая желает вам зла. Будьте внимательны и не впускайте коварную личность в свое пространство.
Читайте также:
Останетесь без копейки: в какие дни ни в коем случае нельзя одалживать деньги
Как привлечь деньги и удачу в дом: старинные приметы, которые проверены временем
Лучше от них избавиться: какие деревья на даче приносят беды и несчастья