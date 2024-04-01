Пауки в доме чаще всего сулят приятные новости, поэтому к ним относятся бережно и не убивают.

Издревле пауки у словян считались хранителями домашнего очага. А еще согласно самой распространенной примете, паук в доме предвещает богатство и благополучие в семье. Именно поэтому большинство украинцев верит, что пауков убивать категорически нельзя. Вот только многие люди боятся пауков и по этой причине стараются от них поскорее избавиться. Вот что по этому поводу говорят народные приметы.

И правда, у одних народов убийство паука не порицается, другие верят, что с ним нужно обращаться бережно. Славяне всегда придерживались правила, что пауков можно убивать только в том случае, если они (один или много) плетут паутину на иконах. Данные действия будут предвещать отпущение сорока грехов и хорошее течение дел.

Запрет убивать пауков связан с тем, что именно паук спас Марию и Иосифа от солдат царя Ирода. С тех пор паук стал символом Божьей опеки и защиты, а его убийство означает навести на свой дом беды, проклятие и порчу.

Так, случайное убийство членистоногого грозит человеку мелкими неприятностями, сплетнями и слухами. Отменить действие этой приметы можно, если заботливо вынести паука за порог дома. А вот если паука убить специально, то примета говорит о том, что человека будут преследовать неудачи. Убить крошечного паучка - к проблемам в личной жизни и плохим новостям, которые касаются подрастающего поколения. Убить это животное тапком или свернутой газетой - отказаться от новостей о чем-то важном. Убить паука утром - к проблемам в семье, а вечером - к ухудшению материального положения.

Есть среди поверий и такие: паук на потолке — к благам;

паук на окне — к деньгам и новостям;

если паук упал на стол - это предупреждение о враге;

паук на двери - к гостям;

паук на кровати или постели - к получению новостей;

паук в холодильнике, еде или чашке - к улучшению материального положения;

в шкафу или на вашей одежде - к обновлению гардероба более статусными вещичками;

в углу — к "письму";

в ванной или в туалете — из дома утекают деньги прямо сейчас или вы потеряете их в ближайшее время. Причем речь идет не о воровстве, а о нежелании домочадцев правильно распоряжаться семейным бюджетом: стоит оптимизировать расходы;

на кухне — к ссорам, конфликтам;

в коридоре, в холле, на входной двери — к гостям. Возможно, нагрянет старый друг. По другой примете, паучок предупреждает: скоро к вам на порог явится какая-то двуличная особа, которая желает вам зла. Будьте внимательны и не впускайте коварную личность в свое пространство.

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