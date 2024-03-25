Многие согласятся, что спать сразу с двумя (а то и с тремя) мягкими подушками намного комфортнее чем с одной. Однако сомнологи все чаще предостерегают от такого решения, называя его не самым полезным для здоровья. Народные приметы в данном случае тоже на стороне ученых.

Врачи-неврологи и сомнологи, советуют следовать логике: один человек - одна подушка и объясняют, почему нельзя спать на высокой подушке.

По словам врачей, две подушки не могут обеспечить правильную поддержку позвоночника, что рано или поздно приводит к болям в шее. Так, одна из ключевых проблем состоит в том, что высокая подушка оказывает чрезмерное давление на позвоночник, а это провоцирует защемление нервов и боль в спине. Поэтому, проснувшись, человек чувствует усталость, боль в шее и головную боль.

Кроме того, неправильное положение головы во время сна может перекрывать верхние дыхательные пути, тем самым увеличивая вероятность храпа и затрудненного дыхания.

Кстати, наши предки считали людей, которые спали на двух подушках, ленивыми и чрезмерно балованными. Возможно, именно поэтому существует немало примет и суеверий связанных с двумя подушками. В любом случае, народные приметы говорят о том, что на двух подушках категорически запрещено спать всем.

В частности, не рекомендуется спать на двух подушках семейным людям, так как желание иметь двойной подголовник может оказаться фатальным для брака. Испокон веков наши предки верили, что такая привычка как бы "изгоняет" мужа или жену не только с супружеского ложа, но и из дома.

Также нельзя ложить много подушек детям. Во-первых, если придерживаться рекомендаций врачей-педиатров, то вместо подушки они рекомендуют подкладывать под голову ребенка пеленку, сложенную вчетверо. А вот приметы гласят, что младенец, который спит на двух подушках, может вырасти неуверенным и запуганным, не сможет делать выбор и выражаться свое мнение и будет всю жизнь метаться "между двух огней".

Для пожилых людей приметы говорят, что спать на двух подушках может привести к разочарованию в своей жизни.

Что же касается одиноких людей, у которых в кровати лежат две подушки, то есть предубеждение, что они не смогут найти свою вторую половинку, ведь во Вселенную идет сигнал, что постель не пуста и партнер не нужен.

Зато согласно учению фэн-шуй две подушки в постели одинокого мужчины или женщины способствуют удаче в личной жизни, как и любой парный предмет. Ведь еще один экземпляр выглядит как призыв для второй половинки.

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