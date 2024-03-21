Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что на Купянском направлении уже меньше атак оккупантов, потому что у них появились проблемы на Белгородщине, это нам помогает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, на Купянском направлении несколько уменьшилась интенсивность атак врага, обстрелы продолжаются, но на земле фиксируется меньше атак. В то же время наши силы, констатирует он, уверенно держат укрепление, оборону и в районе Сеньковки, и в районе Табаевки, продвижение врага не фиксируется.

«Не фиксируется оно и потому, что отвлекающий маневр совершают и «РДК», и легион «Свобода России», и батальон «Сибирь», и ичкерийский батальон, все те, кто на сегодня являются олицетворением вооруженных повстанцев, являются такой российской повстанческой армией, это фактически вооруженная оппозиция, которая идет бороться с путиным», – объясняет Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, эти добровольцы декларируют антипутинское направление, что войну против Украины нужно завершать, а российские войска выводить, такие люди должны быть, они выполняют задачи, важные и для нас. Ведь, констатирует он, каждый российский солдат и единица техники, сегодня уничтоженные добровольцами на Белгородщине, завтра не появятся на украинском фронте.

«И расшатывать ситуацию начали серьезно, на Белгородщине не утихают боевые действия, там есть места, которые уже заняли повстанцы, россия не может ничего сделать. Поэтому желаю успехов всем, кто с оружием в руках борется против преступного путинского режима и поддерживает завершение войны против Украины», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, могут ли к прорвавшимся на Белгородщину российским добровольцам сейчас присоединиться другие противники режима путина.

Также Politeka писала о том, что Александрова рассказала, хотят ли кремлевская верхушка и олигархи продолжать войну.