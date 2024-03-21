Черник подчеркнул, что на заводе "Энергомаш" производили ремонт российской военной техники и изготавливали чипы и микрочипы.

Военный эксперт Петр Черник проанализировал возможные действия путина и российского населения. Он отметил, что Кремль решил усилить защиту нефтегазовых объектов и установить дополнительные системы ПВО рядом с ними.

Это связано с последними обстрелами городов, у которых размещены важные военные объекты.

Черник подчеркнул, что на заводе "Энергомаш" производили ремонт российской военной техники и изготавливали чипы и микрочипы. Он отметил, что все объекты промышленности в России, где есть сборочные линии, оккупанты используют в военных целях.

В целом, по его словам, последняя неделя работы показала, что была отработана система нанесения ударов по объектам ВПК и нефтяной отрасли.

"Мы точно уже отработали и построили систему нанесения ударов по объектам ВПК и самое главное нефтяной отрасли. Чем больше таких ударов будет, тем лучше" - добавил эксперт.

Также по словам эксперта, у россиян остается еще ориентировочно 5 тысяч танков, которых хватит минимум на два года ведения войны. Похожая ситуация и с артиллерией: мы уже уничтожили почти 10 тысяч стволов, и еще где-то 10 тысяч остается, даже если разделить на три, то более 3 тысяч оккупанты точно могут поставить на фронт - запас до двух лет.

"Старая система не работает, новая еще не заработала, никто не может понять, где точка невозврата. Если бы эту точку невозврата можно было просчитать, поверьте, ее уже давно просчитали бы", – добавил Петр Черник.

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