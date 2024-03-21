Однако часть ракет, возможно, была сбита, и обломки попали в гражданские районы, в то время как другая часть ракет выполнила свою задачу.

В российском городе Белгороде были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата на территории завода. Детальнее об этом рассказал Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт.

Представители местных властей заявили, что это, вероятно, обломки ракеты, а не снаряда, так как для атак на военные объекты используются дальние средства поражения, подмечает эксперт.

«Бойцы из добровольческих формирований предупреждали, что планируют нанести удар по военным объектам, и этот удар был нанесен. Однако часть ракет, возможно, была сбита, и обломки попали в гражданские районы, в то время как другая часть ракет выполнила свою задачу» - заметил аналитик.

Военный эксперт добавил, сейчас возможно происходит продолжение атаки, но точно сказать о начале рейда сложно, так как добровольцы не отступают, а продолжают двигаться в сторону Белгорода, атакуя военные объекты.Начало формы

Свитан отметил, что с 2014 года понятно, что российская стратегия включает масштабные наступательные операции в конце августа, когда поля уже освобождаются от посевов. По его мнению, российское наступление начнется не раньше августа.

"Основная задача для российских войск заключается в выходе к административным границам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым. С точки зрения российских захватчиков, основная задача – восстановление территориальной целостности" - заметил эксперт.

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