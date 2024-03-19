Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Достоверные источники сказали о том, что в бюджете российской федерации нет заложенных средств на военную кампанию до конца года. И это государственные программы, которые финансировались все это время, 20 лет, а сейчас они после выборов свертываются, и в конце года они совсем сходят на нет. Это говорит о том, что в кремле уверены, что война свершится?

Есть мужчины, которые составляют семью около императора, то есть путин - это не единица, это верхушка айсберга, а айсберг мы не видим, и вот этот айсберг – группа людей, которая фактически эту войну замутила. Карта незнания, карта Луна – это когда мы не понимаем четких, конкретных каких-то очертаний, как когда луна светит на наш садик, и тот малиновый куст нам кажется динозаврам, но это куст. Так вот и они видят ситуацию о войне. Не было ясного понимания, как пойдет эта война. И в планах в них было завершить ее еще раньше.

Пятерка мечей говорит о том, что уже никто не воюет, уже противник ушел, уже нет, кто с оружием, а кто его покинул и ушел. То есть закончились у дядюшек кошельки. Где-то их зажали санкциями, где-то невыполненные обещания. То есть сказали, например, у тебя будет месторождение сланцевого газа, в 2023 году уже можешь завозить оборудование, он сидит, ждет-ждет, а война не кончается. Выходит, между ними произошел спор, любовь закончилась, то есть они между собой там начали уже тоже грызться, как тараканы.

Потому эта контора закрывается. Карта болезни говорит о том, что не получено желаемое, и эта война проиграна. Как бы они там ни пытались что-то делать, нечем дальше воевать, потому что заложена в бюджет войны была определенная сумма, она закончилась, все, на нее уже не выделяют, уже не видят целесообразности российские магнаты. То есть им как бизнесменам это в убыток идет.

Что будет дальше? Риторика, то есть разговоры, то, что они перессорились. Карта Чаша означает, что эмоции приятные, вы увидите, как много появится лояльных россиян, например, которые, оказывается, не хотели войны, окажется, что не так уж много и поддерживали путина. Это все со временем, подождите, это даже в этом году начнет вылезать. Поэтому они не ожидают, что это конец войны, они поняли, что проиграли.

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