Соблюдение советов подкормки поможет гарантировать, что ваши растения капусты получат необходимые питательные вещества для здорового роста.

Как уверяют опытные садоводы, подкормка капусты после высадки в открытый грунт необходима для ее правильного роста и развития.

Да, они предоставили инструкцию, как и чем подкармливать капусту, чтобы обеспечить обильный урожай.

Первая подкормка (через 14 дней после посадки):

Используйте азотсодержащие удобрения, чтобы способствовать полноценному развитию капусты. Варианты включают аммиачную селитру, суперфосфат, мочевину или коровяк.

После этого разведите выбранное удобрение в воде согласно рекомендованной дозировке и вылейте под растения.

Вторая подкормка (в начале июня):

Она нужна для поддержки формирования кочанов. Здесь используйте фосфорные и калийные удобрения. Отлично подойдет сульфат аммония, куриный помет или коровяк.

Затем разведите выбранное удобрение в воде и обработайте растения капусты.

Третья подкормка (конец июля – начало августа):

Да, продолжайте вносить фосфорные и калийные удобрения для поддержания роста. Хорошим выбором будет суперфосфат, нитрофоску или коровяк.

Разведите выбранное удобрение в воде и обработайте капусту.

После этого идет уже четвертая подкормка (для поздних сортов, за три недели до сбора урожая):

Повторите внесение фосфорных и калийных удобрений, чтобы поддержать поздний рост капусты. Используйте те же удобрения, что и при третьей подкормке.

Разведите выбранное удобрение в воде и обработайте.

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