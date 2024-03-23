Как уверяют опытные садоводы, подкормка капусты после высадки в открытый грунт необходима для ее правильного роста и развития.
Да, они предоставили инструкцию, как и чем подкармливать капусту, чтобы обеспечить обильный урожай.
Первая подкормка (через 14 дней после посадки):
Используйте азотсодержащие удобрения, чтобы способствовать полноценному развитию капусты. Варианты включают аммиачную селитру, суперфосфат, мочевину или коровяк.
После этого разведите выбранное удобрение в воде согласно рекомендованной дозировке и вылейте под растения.
Вторая подкормка (в начале июня):
Она нужна для поддержки формирования кочанов. Здесь используйте фосфорные и калийные удобрения. Отлично подойдет сульфат аммония, куриный помет или коровяк.
Затем разведите выбранное удобрение в воде и обработайте растения капусты.
Третья подкормка (конец июля – начало августа):
Да, продолжайте вносить фосфорные и калийные удобрения для поддержания роста. Хорошим выбором будет суперфосфат, нитрофоску или коровяк.
Разведите выбранное удобрение в воде и обработайте капусту.
После этого идет уже четвертая подкормка (для поздних сортов, за три недели до сбора урожая):
Повторите внесение фосфорных и калийных удобрений, чтобы поддержать поздний рост капусты. Используйте те же удобрения, что и при третьей подкормке.
Разведите выбранное удобрение в воде и обработайте.
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