Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, могут ли к прорвавшимся на Белгородщину российским добровольцам сейчас присоединиться другие противники режима путина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Безусловно, это и есть цель. То есть эти движения должны приобрести масштабность. Сейчас, я убежден, есть такие группы, как «РДК», легион «Свобода России», батальон «Сибирь», там в россии. Им же тоже нужен лидер, должен кто-то продемонстрировать, должен кто-то повести за собой, показать пример для подражания, что, смотрите, как нужно действовать, как можно действовать, и не стоит бояться», - объясняет Александр Мусиенко.

Во-вторых, продолжает он, репрессии российского режима не прекращаются, в-третьих, кремль все дает на фронт и забыл о положении вещей внутри страны, об этих факторах забывать нельзя, и они еще играют свою роль.

«Поэтому я думаю, что у него (ред. – восстания) есть возможности и опции для того, чтобы масштабироваться, расти. Цель же какая? Это Кавказ, это Башкортостан, это все коренные народы, которые испытывают притеснения сегодня от кремля, от москвы, чтобы они брали пример и так же присоединялись. Потому что именно таким образом можно изменить ситуацию, потому что по-другому там ничего не достичь», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По случаю эксперт вспоминает и «выборы» в россии, ведь было огромное количество уничтоженных бюллетеней, урн для голосования, и это сделали обычные избиратели, абсолютно обычные люди. Это, утверждает он, тоже свидетельство, индикатор недовольства, которое может перерасти во что-то большее.

Как сообщала Politeka, Мусиенко пояснил, что восстание в Белгородской области нужно мотивировать политически.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, как далеко российские добровольцы зайдут в Белгородской области.