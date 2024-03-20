Российские военные планируют активные действия в ближайшее время, чтобы завершить наступательные операции, начатые зимой, и достичь так называемых стартовых рубежей. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отмечает, они намерены отрезать Роботинское вклинение и Белгородское на Северском направлении в сторону Лисичанска.
"Основная цель - сдвинуть линию обороны украинских сил до второй линии, простирающейся от Курахово до Карловки западнее Донецка, Авдеевки и Марьинки. На фронте наблюдается дефицит боеприпасов на всех направлениях" - заметил эксперт.
Хотя часть боеприпасов уже поступила, их перебрасывают в районы, где удерживаются оборонительные рубежи благодаря наличию достаточного количества боеприпасов.
Однако в некоторых районах, где удержание рубежей возможно только за счет большого количества боеприпасов, возникает нехватка. В связи с этим командиры оперативного уровня могут принимать решение отступить на позиции, которые можно удерживать с минимальным количеством боеприпасов.
Также эксперт заметил, оккупанты хотят вытеснить украинские силы из образовавшегося клина, который возник в результате прошлогодней летней операции Вооруженных сил Украины.
Для достижения своих целей российские силы используют тактику сложных атак - пехотинцы на бронетранспортерах подъезжают к населенному пункту, после чего десантируются на его окраине и пытаются ворваться в село.
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