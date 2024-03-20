На российских нефтеперерабатывающих заводах уже несколько недель подряд происходят пожары, вызванные атаками беспилотников. Эти атаки целенаправленно выводят из строя заводы, что может привести к серьезным последствиям для рф. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, подметил, если такая тенденция продолжится, то Россия может потерять несколько важных возможностей.
"Если такая ситуация будет продолжаться, то в течение нескольких месяцев российская нефтяная отрасль может быть серьезно повреждена или уничтожена, что приведет к росту цен на нефть и бензин, приостановке экспорта и уменьшению доходов от этой отрасли", - добавил эксперт.
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