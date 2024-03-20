Одной из целей атак является помешать поставкам топлива для оккупационной армии на фронте. Однако помимо этого, такие атаки могут оказать влияние на экспорт и обеспечение аграрной индустрии. На данный момент еще рано говорить о кризисе с нефтепродуктами в России, но уже наблюдается повышение цен на бензин и его дефицит.

"На самом деле лишь одна из целей – помешать поставке топлива оккупационной армии на фронтет. Не менее важны другие – экспорт и обеспечение аграрной индустрии" - заметил аналитик.

Мусиенко считает, что существует возможность увеличения масштабов и целей атак беспилотников. Большинство российских нефтеперерабатывающих заводов расположены в ее европейской части, что делает их уязвимыми для украинских спецслужб.