На российских нефтеперерабатывающих заводах уже несколько недель подряд происходят пожары, вызванные атаками беспилотников. Эти атаки целенаправленно выводят из строя заводы, что может привести к серьезным последствиям для рф. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, подметил, если такая тенденция продолжится, то Россия может потерять несколько важных возможностей.

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Одной из целей атак является помешать поставкам топлива для оккупационной армии на фронте. Однако помимо этого, такие атаки могут оказать влияние на экспорт и обеспечение аграрной индустрии. На данный момент еще рано говорить о кризисе с нефтепродуктами в России, но уже наблюдается повышение цен на бензин и его дефицит.

"На самом деле лишь одна из целей – помешать поставке топлива оккупационной армии на фронтет. Не менее важны другие – экспорт и обеспечение аграрной индустрии" - заметил аналитик.

Мусиенко считает, что существует возможность увеличения масштабов и целей атак беспилотников. Большинство российских нефтеперерабатывающих заводов расположены в ее европейской части, что делает их уязвимыми для украинских спецслужб.

"Если такая ситуация будет продолжаться, то в течение нескольких месяцев российская нефтяная отрасль может быть серьезно повреждена или уничтожена, что приведет к росту цен на нефть и бензин, приостановке экспорта и уменьшению доходов от этой отрасли", - добавил эксперт.

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