Такая тактика сопряжена с высоким риском для атакующих,приблизительно 90% вероятность гибели для оккупантов, но это их не останавливает.

Ситуация в районе Работино остается крайне напряженной. Российские войска продолжают активные действия на Запорожском направлении, сосредоточив свои усилия на Работино. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов подметил, основная цель врага - вернуть контроль над этим населенным пунктом.

«Они хотят вытеснить украинские силы из образовавшегося клина, который возник в результате прошлогодней летней операции Вооруженных сил Украины. Для достижения своих целей российские силы используют тактику сложных атак - пехотинцы на бронетранспортерах подъезжают к населенному пункту, после чего десантируются на его окраине и пытаются ворваться в село» - рассказывает аналитик.

Он добавил, что такая тактика сопряжена с высоким риском для атакующих (приблизительно 90% вероятность гибели для оккупантов), однако большое количество личного состава у врага и их равнодушие к потерям позволяют этой тактике давать результаты.

Российским войскам удалось продвинуться на северо-запад от села Вербовое. Бои на этом направлении продолжаются, и обстановка остается крайне напряженной.

Жданов подчеркивает, что предположение о возможности прорыва фронта или выхода к Днепру и Запорожью со стороны противника не соответствует реальности, так как у оккупантов не хватает ресурсов для таких масштабных операций.

"В настоящее время российские военные используют оперативные резервы для стабилизации фронта, однако их тактические резервы уже исчерпаны, и оперативные будут израсходованы в течение нескольких недель"- делится эксперт.

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