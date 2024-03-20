Российские войска продолжают попытки прорвать оборону в этом районе, и несмотря на активные действия, ВСУ держат позиции.

На прошлой неделе наблюдалась активизация российских сил возле Лиманского направления. Враг усилил атаки на населенные пункты на Луганском направлении в данный момент, поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Враг усилил атаки на населенные пункты Терны, Ямполовка, Заречное, Раздоловка в Донецкой области и Белогоровка в Луганской области. Российские войска продвинулись в сторону села Терны, однако им не удалось прорваться внутрь населенного пункта" - делится эксперт.

Также он заметил, российские войска продолжают попытки прорвать оборону в районе села Шевченко, близ Угледара. Они захватили несколько позиций и продвинулись в этом направлении. В других районах Угледара значительных изменений не наблюдается.

"На Авдеевском направлении наблюдается снижение активности противника по сравнению с предыдущими неделями, однако оккупанты продолжают оказывать давление на линию обороны в районе Бердычи - Первомайское, используя для наступательных действий бронетехнику и авиацию", - также рассказал Свитан.

Несмотря на продолжающееся продвижение противника, следует отметить усилия наших защитников, благодаря которым линия фронта на Авдеевском направлении постепенно стабилизируется.

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