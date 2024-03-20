В Бердычах российские военные закрепляются на юге и юго-востоке села, пытаясь прорваться к его центру.

Самая сложная обстановка складывается в селах Бердычи и Орловка. В последнем вражеские силы уже достигли центра населенного пункта, однако говорить о полной оккупации пока рано, поскольку боевые действия продолжаются. Об этом высказался военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«На Авдеевском направлении наблюдается снижение активности противника по сравнению с предыдущими неделями, однако оккупанты продолжают оказывать давление на линию обороны в районе Бердычи - Первомайское, используя для наступательных действий бронетехнику и авиацию» - заметил эксперт.

В Бердычах российские военные закрепляются на юге и юго-востоке села, пытаясь прорваться к его центру.

Российские войска также продвигаются в направлении Семеновки и продолжают наступление в Тоненьком и Первомайском, добавил аналитик.

Несмотря на продолжающееся продвижение противника, следует отметить усилия наших защитников, благодаря которым линия фронта на Авдеевском направлении постепенно стабилизируется.

Также Свитан ранее заметил, украинские военные могут одержать победу над российской армией, благодаря сложившейся обстановке на фронте. Согласно анализу, линия фронта, простирающаяся на 1200 километров, создает для оккупантов неблагоприятные условия обороны,

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