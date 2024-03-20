Российские войска не могут оказать эффективного давления на украинские силы на этом участке, в то время как украинцы могут сделать это.

Российские пользователи социальных сетей все чаще обсуждают ситуацию на левом берегу Херсонщины. Согласно опубликованным сообщениям, украинская армия укрепляет позиции возле Крынок, где разместила от 40 до 60 бойцов, об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный аналитик Роман Свитан.

Эксперт пояснил, что эта территория под постоянным контролем украинских вооруженных сил, а ближайший логистический путь отдален на 500 километров от крайней точки России. Поэтому поставка оружия и боеприпасов туда представляет значительные трудности.

"Российские войска не могут оказать эффективного давления на украинские силы на этом участке, в то время как украинцы могут сделать это с левого берега. Переброска войск в этот регион для них занимает всего несколько сотен метров. Однако пока это не происходит из-за отсутствия авиационной поддержки" - заметил эксперт.

Аналитик уверен, что Крынки являются одной из главных проблем для противника на фронте, наравне с разрушением нефтегазовой отрасли и уничтожением Черноморского флота.

"Любой оккупант, отправляющийся туда, понимает, что это может стать для него последней станцией", - отметил эксперт.

Ранее он заметил, предположение о возможности прорыва фронта или выхода к Днепру и Запорожью со стороны противника не соответствует реальности, так как у оккупантов не хватает ресурсов для таких масштабных операций.

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