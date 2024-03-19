Дональд Трамп и его адвокаты столкнулись с трудностями при выполнении требований об освобождении под залог.

Согласно судебным документам, бывший президент США Дональд Трамп не может внести залог в размере штрафа, наложенного на него за финансовое мошенничество.

Да, суд в Нью-Йорке назначил огромный штраф в размере примерно 464 миллионов долларов, который, как утверждают адвокаты Трампа, он не может себе позволить. Это говорит о том что, как сообщает «AFP», бывшему президенту США грозит потенциальная конфискация некоторых его активов судебной системой Нью-Йорка.

Данный штраф связан с гражданским делом, в котором Трамп и его сыновья Дональд-младший и Эрик были признаны виновными в искусственном раздувании активов семейной империи недвижимости в течение нескольких лет для обеспечения выгодных условий кредита и страхования.

Сам же Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 миллионов долларов плюс проценты. Если говорить о его сыновьях, то они были оштрафованы на 4 миллиона долларов и проценты. Также они получили запрет на 3 года на деятельность операционных компаний в штате Нью-Йорк.

Еще сообщается, что команда юристов Трампа подала апелляцию на штраф, но, тем не менее, он должен внести залог, включающий сумму штрафа плюс проценты, до 25 марта.

Отмечается, что невыполнение этого требования может привести к началу конфискации активов Генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс.

Внесение залога также является обязательным условием для рассмотрения апелляции адвокатов Трампа и для того, чтобы приговор был отложен до вынесения решения по апелляции.

Важно отметить, что адвокаты Трампа утверждают, что установить залог в необходимой сумме практически невозможно.

Стоит напомнить, что Трамп недавно одержал победу на республиканских праймериз в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Да, это делает его претендентом на пост президента на предстоящих выборах 2024 года.

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